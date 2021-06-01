Представители 11 нацменьшинств Армении в рамках проекта «Сказки вместе» представили сказки своих народов

Грузинская сказка «Чонгурист» включена в подкаст-проект «Сказки вместе» государственного информационного агентства «Арменпресс». Дети из 11 национальных общин Республики Армения представили свои народные сказки на армянском языке. Грузинскую сказку представила в проекте маленькая представительница грузинской общины Армении Мариам Галечян.

Как сообщает Арменпресс, дети-участники проекта представили на армянском языке, в частности, русские, украинские, белорусские, польские, немецкие, греческие, ассирийские, еврейские, грузинские, курдские, езидские народные сказки. Всего 15 сказок.

«Для меня было большой честью работать с каждым из детей. Сказка была в каждом из них, и они подарили эту сказку нам», - сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян, поблагодарив участвовавших в проекте детей за то, что они в эти трудные времена своими сказками распространяют добро и подарили нам эти 15 ярких мгновений.

Начальник отдела аппарата премьер-министра Армении по вопросам национальных меньшинств и религии Вардан Асцтарян отметил, что проект удался.

«Армянский народ с древних времен жил в этой колыбели цивилизации и поддерживал отношения со всеми народами. Эта инициатива является выражением такой коммуникации», - сказал Асцатрян.

Государственное информационное агентство «Арменпресс» и Общественное радио Армении всегда открыты для таких хороших инициатив. Об этом сказал представитель Общественного радио Эдгар Амирханян, подчеркнув образовательное и воспитательное значение сказок. Проект «Сказки вместе» реализован при организационной поддержке Культурно-образовательного центра национальных меньшинств при аппарате премьер-министра Армении.

По словам директора центра Авага Акопяна, результат месячной совместной работы проекта «Сказки вместе» еще раз доказывает важность книг и чтения.

Сказки будут опубликованы на YouTube-канале государственного информационного агентства «Арменпресс» с 1 июня, а также будут транслироваться на детско-юношеском канале Общественного радио Армении.