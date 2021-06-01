Делегация во главе с Николом Пашиняном ​​прибыла во Бельгиию

Делегация во главе с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном прибыла во Бельгию. Как сообщает корреспондент Арменпресс из Брюсселя, встречи пройдут 2 июня.

В Брюсселе Никол Пашинян встретится с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем. Запланирована также встреча исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения с премьер-министром Королевства Бельгия Александром де Кро.