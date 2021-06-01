Азербайджанские силы должны выйти с территории суверенной Армении: Эммануэль Макрон

Армения столкнулась с кризисом безопасности, и Франция полна решимости принести в регион мир. Как сообщает корреспондент «Арменпресс» из Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон упомянул об этом перед встречей с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном во время совместного выступления, отметив, что после заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, даже, если в целом режим прекращения огня будет соблюдаться, еще многое предстоит сделать.

«Франция готова помочь в этом вопросе, в первую очередь я говорю об освобождении военнопленных и других пленных, а также о разминировании территорий. Защита культурного наследия в Нагорном Карабахе и в прилегающих районах также является очень важным вопросом. Необходимо сохранить как христианское, так и мусульманское наследие. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция обязана сделать все возможное, чтобы стороны достигли деэскалации и наладили диалог», - сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что демаркация между Арменией и Азербайджаном должна осуществляться исключительно путем диалога и ни в коем случае не должна применяться сила. «Азербайджанские войска должны уйти с суверенной территории Армении, и я призываю стороны с 11 мая вернуться на свои позиции», - сказал президент Франции. Франция постарается помочь в налаживании диалога. Эммануэль Макрон подчеркнул, что в той сложной ситуации, в которой оказалась Армения, Франция, как всегда, рядом с Арменией.

Вопросы экономического сотрудничества также стояли в повестке дня руководителей двух стран, были намечены различные направления, как то - сотрудничество в развитии инфраструктур Армении и др.

«В эти трудные времена Франция полна решимости принести в регион мир», - добавил Эммануэль Макрон.