Торжественной церемонией в Ватиканских садах во главе с папой Римским Франциском завершился молитвенный "марафон" о прекращении пандемии COVID-19, в котором в течение месяца приняли участие 30 наиболее известных богородичных святилищ мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы продолжаем просить Господа, чтобы он защитил весь мир от пандемии. И чтобы всем без исключения была скоро дана возможность получить защиту посредством вакцины", - заявил понтифик, завершая эту акцию.

Молитвенный "марафон" начался 1 мая в Соборе Святого Петра, где понтифик провел специальный молебен перед иконой пресвятой Богородицы Скоропомощницы, которая почитается с VII века и находится в Григорианской капелле Ватиканской базилики.

Идея проведения этой инициативы исходила от самого папы Франциска, который пригласил 30 знаковых святилищ, посвященных Деве Марии, присоединиться к молитве о прекращении пандемии, возложив надежды человечества на материнское заступничество Богородицы. Ее девизом стали слова из "Деяний святых апостолов": "Церковь прилежно молилась Богу".

Каждый день мая в 18.00 по местному времени молитвы возносились в различных концах света, в том числе, в Святой земле, Италии, Польше, Португалии, Мексике, Украине. При этом каждый день верующие молились за разных людей, пострадавших во время пандемии - за тех, кто стал жертвой коронавируса, за их семьи, которые переживают боль и неуверенность в завтрашнем дне, за больных и бедных, а также за тех, кто оказался на переднем крае борьбы с COVID-19: за врачей, ученых, представителей медперсонала, волонтеров.

В заключение церемонии понтифик поблагодарил Папский совет по содействию новой евангелизации и богородичные святилища мира за проведение "марафона", объединившего в молитве Богородице миллионы верующих.