Для граждан Армении пока открыт только КПП Баграташен-Садахло

Для выезда граждан Армении в Грузию из армяно-грузинских КПП пока будет открыт только КПП Баграташен-Садахло.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Грузии. Пропускной пункт открыт ежедневно с 10:00 до 20: 00.

Межведомственный совет по распространению COVID-19 и его предотвращению во главе с премьер-министром Грузии принял решение с 1 июня открыть сухопутные границы.

В Грузию можно будет въехать при наличии отрицательного результата теста ПЦР, сделанного в течение последних 72 часов, или после прохождения всего курса вакцинации (две дозы) и при наличии отрицательного результата теста ПЦР одновременно.

Граждане, прибывшие в Грузию с тестом ПЦР, обязаны в течение 72 часов после въезда в страну пройти еще один тест, а граждане, прошедшие весь курс вакцинации, не нуждаются в тесте.