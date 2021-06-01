Армянская сторона не обсуждала, и не будет обсуждать вопросы “коридорной логики”: Мгер Григорян

Армянская сторона при обсуждениях вопросов по разблокированию коммуникаций региона не обсуждала вопрос, касающийся “коридорной логики”. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян, коснувшись заявления президента Азербайджана, что в переговорах по “Зангезурскому коридору” есть прогресс.

“Уверяю вас, что армянская сторона не обсуждала вопросы “коридорной логики”, и не будет их обсуждать, такой вопрос обсуждать невозможно. Если под “коридором” некоторые люди подразумевают транспортные маршруты, это один вопрос, но если под коридором они подразумевают какую-либо степень влияния, связанную с суверенитетом, уверяю вас, что в моих обсуждениях это исключено”, - сказал Григорян.

Он заверил, что либо будет разблокировка с использованием полноценной суверенной инфраструктуры Армении, либо ее не будет.

Касаясь вопроса о 6 недавно взятых в плен армянских военнослужащих, и. о. вице-премьера заверил, что этот вопрос обсуждается при любом поводе и встрече. Он выразил надежду, что вопрос будет решен в ближайшее время.