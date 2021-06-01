Дети - самая искренняя и полная веры часть нашего общества: послание президента Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Дня защиты прав детей направил поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Дорогие дети!

Сегодня официальный День защиты Вашего детства!

Но это, прежде всего, напоминание нам, взрослым, что усилия по защите Вас и Вашего детства будут безрезультатны, если Родина - наша граница, наша страна, наш дом, наш двор не будут мирными и безопасными.

Только на такой Родине Вы сможете осуществить мечты своих родителей, дедушек и бабушек.

Дорогие родители!

Дети - самая искренняя и полная веры часть нашего общества. Они искренне верят и доверяют Вам, их родителям, их семье, искренне радуются даже самому маленькому успеху, с искренней надеждой и верой продвигаются вперед даже тогда, когда только учатся ходить...

Мы не имеем права каким-либо образом ставить под сомнение искренность, присущую им со дня рождения. Более того, своим вниманием, заботой, любовью и теплотой мы должны нести ответственность за них и взять на себя обязательство, чтобы их вера никогда не была сломлена, чтобы они не теряли надежды, не растеряли бы доверие. Так мы сможем укрепить основы нашей страны, таким образом, воспитаем поколение, которое поверит в себя, поверит, что от него зависит завтрашний день Армении.

Дорогие дети!

Я считаю, что Вы сделаете нашу страну намного лучше.

Верю и желаю, чтобы детство было для Вас периодом мирной и безопасной мечты, здоровой и благополучной жизни на своей Родине.

Желаю, чтобы Вашу дальнейшую жизнь Вы прожили в мире мечты, превратившейся в реальность, что станет возможным благодаря и Вашей мысли, Вашим идеям и Вашей работе”.