Спектаклем Всеволода Гаршина «Красный цветок» в Ереване стартовал фестиваль «Арммоно»

19-й Международный театральный фестиваль «Арммоно» в Союзе театральных деятелей Армении 30 мая стартовал спектаклем, поставленным по произведению русского писателя Всеволода Гаршина «Красный цветок».

Как сообщает «Арменпресс», спектакль поставил режиссер Армен Сафарян, в главной роли актриса Лаура Степанян.

Героиня спектакля получает неожиданный приказ провести в психиатрической больнице повторное обследование. Забрав ее, в качестве пациентки ее отвозят в психиатрическую больницу, где героиня борется со злом, нарушающим нормальный образ жизни.

Лаура Степанян признается, что ей нелегко дался этот образ. Актриса никогда не курила, это ей пришлось сделать впервые в рамках спектакля. Она считает, что материал очень серьезный, безразлично пройти мимо него невозможно.

«Мы пытались найти общий язык между героем и нашим обществом. Поднятые в пьесе вопросы универсальны. Проблемы, которые могут уничтожить всех людей на планете. Мы не замечали, что и среди наших друзей есть такие люди, мы поняли, что это и наша трагедия, наша беда, которую мы часто равнодушно обходим стороной», - сказала актриса.

Лаура надеется, что сказанное будет понято. «Может, у нас что-то не получилось, мы не смогли найти ответы на вопросы, но люди попытаются хотя бы раз задуматься над проблемой, чтобы понять, что жизнь очень красочна, в ней много интересных сторон», - подчеркнула актриса.

Армен Сафарян эту работу считает актуальной. По его словам, «Красный цветок» поднимает вопросы, устраняет зло, которое распространяется в наши дни.

«Этот спектакль - испытание для актера. Тема сложная, вопросов много. Чтобы символично и аллегорически донести материал до зрителей, требовалось отличное актерское мастерство», - подчеркнул Сафарян.

Он сказал, что никогда не был доволен своей работой, всегда думал, что что-то осталось открытым. «Если публика покидает зал, если кто-то задает свои вопросы, значит, спектакль состоялся», - заключил режиссер.

19-ый Международный театральный фестиваль «Арммоно» до 15 июня будет в Ереване, в Гюмри и в Арташате.

В 2021 году фестиваль не будет принимать актеров из-за рубежа, однако в онлайн-пространстве будет активным. Свои работы в интернете представят актеры из России, Казахстана, Беларуси и Израиля.

Фестиваль особое внимание привлечет к работам армянских драматургов, проведет работы с областными театрами Армении в направлении развития моноспектаклей, а также молодым актерам и постановщикам предоставит площадку для самовыражения.

В рамках программы «Арммоно Plus» будут показаны моноспектакли в исполнении актеров областных театров.

В рамках «Арммоно» совместно с сайтом “Драматургия” и “tatron-drama.am” пройдут театрализованные чтения. Впервые армянские драматурги в фестивале выступят по двум программам - «Истории о войне» и «Истории о любви».

Фестиваль проводится при содействии Министерства НОКС Республики Армения.

Анжела Амбарцумян