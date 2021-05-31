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Левон Аронян в Бухаресте примет участие в турнире “Grand Chess Tour”

Левон Аронян в Бухаресте примет участие в турнире “Grand Chess Tour”

Гроссмейстер Левон Аронян примет участие в очередном турнире “Grand Chess Tour”.

Как передает «Арменпресс», в турнире “Superbet Chess Classic”, проводимом в Бухаресте, участие примут Левон Аронян, Уэсли Со, Шахриар Мамедъяров, Рихард Раппорт, Фабиано Каруана, Александр Грищук, Аниш Гири, Теймур Раджабов и Максим Вашье-Лаграв.

Турнир пройдет с 5 по 15 июня. Призовой фонд турнира, состоящего из 10 туров, составляет 325 000 евро.

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян покинул Армению. Он присоединится к сборной США.


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