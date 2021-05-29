Пашинян считает важным открытие региональных коммуникаций для развития промышленности Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян считает, что индустриализация Армении тесно связана с открытием региональных коммуникаций.

Как передает Арменпресс, Пашинян затронул эту тему во время встречи со сторонниками партии "Гражданский договор" в предвыборном штабе партии в Ереванском административном районе Аван.

«В этой связи довольно странны заявления руководства Азербайджана. Почему они странные, потому что мы приняли известное заявление от 9 ноября, где есть пункт об открытии коммуникаций, а в опубликованном заявлении Москвы от 19 января мы фактически прокомментировали, как его реализовать пункты заявления от 9 ноября о разблокировании коммуникаций», - сказал и.о. премьер-министра РА, подчеркнув, что в этих заявлениях вообще нет слова «коридор».

«Речь идет об открытии коммуникаций. Совершенно иное произошло в этом вопросе недавно, когда Индия стала использовать порт в Исламской Республике Иран, после чего сделала публичное предложение об открытии транспортного коридора Иран-Армения-Грузия. Под коридором подразумевают открытые дороги. У нас нет проблемы с открытыми дорогами. Поэтому я хочу еще раз четко сказать, что мы никогда официально или неофициально не обсуждали коридор или обмен территории. Я имею в виду широко обсуждаемую тему Мегри», - сказал Пашинян. сказал.

В своем выступлении и.о. премьер-министра отметил важность открытия коммуникаций в логике процесса индустриализации Армении.

«Для нас очень важно, чтобы Республика Армения получила действующее железнодорожное сообщение с Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Это означает — со всем миром, потому что если мы войдем в Россию по железной дороге, то уже из России, мы сможем осуществлять железнодорожные перевозки по всем направлениям — в Китай, Европу», - сказал Пашинян, добавив, что открытие коммуникаций позволит создать медеплавильное производство и экспортные слитки

«Цены на крупнейший природный ресурс Армении бьют рекорды, сейчас цена тонны меди уже превысила 900 долларов. Ни у кого нет сомнений в том, что эти цены не упадут. Поэтому, если у нас будет медеплавильный завод, это будет означать, что мы будем продавать не руду, а медь, которая во много раз дороже руды», - сказал Пашинян. , отмечая, что проблемой должно быть не только производство меди, но и производство на месте конечного продукта, который пользуется спросом в мировой экономике.