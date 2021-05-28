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Араик Арутюнян вручил орден “Золотой орел” герою Арцаха Юре Алавердяну

Араик Арутюнян вручил орден “Золотой орел” герою Арцаха Юре Алавердяну

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян вручил герою Арцаха Юре Айкарамовичу Алавердяну орден “Золотой орел”, которым его и нескольких других солдат и командиров наградил еще 4 октября 2020 г. Как сообщает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Тогда я хотел вручить медали на боевой позиции, но командир этого направления, герой Арцаха Сергей Шакарян попросил отказаться от этой идеи, чтобы не подвергать награжденных опасности. Сейчас некоторых из них нет с нами, они героически погибли, защищая Родину. С нами Юра Алавердян, который всю войну мужественно выполнял поставленные перед ним задачи, он заслужил высокое звание “Герой Арцаха”. Он воевал в основном в направлении Варанды (Физули). За время войны он подбил более 13 бронетранспортеров и 5 машин противника”, - написал Арутюнян.


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