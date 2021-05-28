Араик Арутюнян вручил орден “Золотой орел” герою Арцаха Юре Алавердяну

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян вручил герою Арцаха Юре Айкарамовичу Алавердяну орден “Золотой орел”, которым его и нескольких других солдат и командиров наградил еще 4 октября 2020 г. Как сообщает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Тогда я хотел вручить медали на боевой позиции, но командир этого направления, герой Арцаха Сергей Шакарян попросил отказаться от этой идеи, чтобы не подвергать награжденных опасности. Сейчас некоторых из них нет с нами, они героически погибли, защищая Родину. С нами Юра Алавердян, который всю войну мужественно выполнял поставленные перед ним задачи, он заслужил высокое звание “Герой Арцаха”. Он воевал в основном в направлении Варанды (Физули). За время войны он подбил более 13 бронетранспортеров и 5 машин противника”, - написал Арутюнян.