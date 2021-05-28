Высшее руководство Армении почтило память героев Сардарапатской битвы

Высшее руководство Республики Армения почтило память героев Сардарапатской битвы. Как передает «Арменпресс», в официальном мероприятии, посвященном майским героическим сражениям, участвовали президент Республики Армения Армен Саргсян, и. о. премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян и другие должностные лица.

Они возложили венки к Мемориалу Сардарапата.

Армения и Армянство всего мира 28 мая празднуют историческую победу в Сардарапатской битве.

Победа, одержанная 28 мая 1918 года в Каракилисе, Баш-Апаране и в Сардарапате восстановила независимость армянского народа, потерявшего ее около 9 веков назад.

103 года назад, невдали от Еревана армянский народ, переживший Геноцид сражался против врага во имя сохранения последней пяди родной земли, во имя существования нации. Сардарапатская битва стала решающей для армянского народа, судьбоносной для Армении. Весь народ встал на защиту Родины. Вместе с воинами на поле боя вышли целые семьи: старики, дети, женщины.

Армянские войска, одержав в Сардарапате победу над турецкой армией, сумели остановить турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая 1918 года после распада Закавказской демократической федеративной республики в Тифлисе, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армению.

Первым премьер-министром независимой Армении стал Ованес Качазнуни, последним был Симон Врацян. Республика Армения просуществовала всего два года - до 2 декабря 1920 года. В Ереван вошли воинские части 11-й Красной Армии, и Республика была советизирована.

В честь 50-летия исторического сражения против турецких захватчиков с 22 по 28 мая 1918 г. был воздвигнут Мемориальный комплекс Сардарапат. Он воздвигнут на том месте, где произошла Сардарапатская битва.