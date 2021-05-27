На территории Армении находится до 1 000 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана: замначальника ГШ

В настоящее время на территории Армении находится до 1 000 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом 27 мая в беседе с журналистами сказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эдуард Асрян.

“Указанные военнослужащие не имеют возможности на нашей территории решать серьезные задачи. Если мы решим вопрос военным путем, эти 1 000 военнослужащих не смогут покинуть нашу территорию, мы уничтожим их всех без разбора”, - подчеркнул Асрян.