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На территории Армении находится до 1 000 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана: замначальника ГШ

На территории Армении находится до 1 000 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана: замначальника ГШ

В настоящее время на территории Армении находится до 1 000 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом 27 мая в беседе с журналистами сказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эдуард Асрян.

“Указанные военнослужащие не имеют возможности на нашей территории решать серьезные задачи. Если мы решим вопрос военным путем, эти 1 000 военнослужащих не смогут покинуть нашу территорию, мы уничтожим их всех без разбора”, - подчеркнул Асрян.


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