ОДКБ приняла к сведению обращение Пашиняна

Обращение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна к ОДКБ принято к сведению организацией, работа по проведению консультаций в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается", - заявил он.

Зайнетдинов напомнил, что накануне заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на заседании координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке госграницы.

Напомним, что Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении на парламентском часе, заявил, что армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему. Кроме того, он заявил, что Армению не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ по проблеме границы с Азербайджаном, и добавил, что организация не выразила публично четкую позицию по этому поводу.