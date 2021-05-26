Международно признанные границы и территориальная целостность - наша красная линия: Зариф

Иран обеспокоен эскалацией напряженности на армяно-азербайджанской границе в последние две недели и надеется, что ситуация разрешится мирным путем. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Мохаммад Джавад Зариф во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

«Мы очень обеспокоены эскалацией конфликта за последние две недели. Мы предупреждали о сдержанности. Цель этого визита - помочь разрешить это обострение. Вчера у меня был очень подробный разговор в Азербайджане, я сегодня говорил и с Вами по очень важным вопросам, после этого я встречусь с премьер-министром, президентом, надеюсь, мы сможем найти пути выхода из недавней напряженной ситуации. Мы подчеркиваем, мы повторяем, международно признанные границы, территориальная целостность - это наша красная линия», - сказал он.

Он выразил надежду, что регион будет двигаться в направлении стабильности, сотрудничества и установления расширенных связей.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Армения для Исламской Республики Иран всегда была очень хорошим соседом. «В рамках двусторонних отношений было приложено много усилий. В течение последних двух дней в Армении находился министр дорог и городского развития Ирана. Были достигнуты очень эффективные договоренности. Южный Кавказ жизненно важен для нас, национальная безопасность - это поддержание мира и стабильности в регионе. Иран поддерживает мир и стабильность в регионе. Мы продолжаем эту политику, уважая суверенитет и территориальную целостность всех стран региона», - сказал он.

Министр иностранных дел Ирана добавил, что во время арцахского конфликта они старались быть полезными, чтобы помочь Азербайджану и Армении, чтобы кризис мог быть разрешен мирным путем. “Мы уважаем территориальную целостность, суверенитет и права народов этих стран. Во время нового кризиса мы приложили особые усилия, чтобы сыграть свою роль в его разрешении, поэтому мы направили в регион нашего специального посланника, заместителя министра иностранных дел», - сказал Зариф.