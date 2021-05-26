Иран будет стремиться к расширению сотрудничества с Арменией во всех сферах: иранист о визите Зарифа

Иранист Гарик Мисакян считает, что визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавад Зарифа в Армению и в Азербайджан очевидно обусловлен ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

«Во-первых, ситуация в Сюнике в Иране стала предметом довольно серьезных обсуждений. Мы уже слышали несколько заявлений о незыблемости международно признанных границ, мы стали свидетелями довольно жесткой реакции некоторых иранских кругов на действия Азербайджана. Можно сказать, что МИД Ирана, видя, что этот вопрос не решен, уже пытается на месте ознакомиться с ситуацией, с официальной позицией сторон, а также довести до сведения официальную позицию Ирана», - в беседе с Арменпресс рассказал Гарик Мисакян.

Иран на высоком уровне заявил, что не допустит никаких изменений на своих северных границах, подчеркнув, что красной линией Ирана является территориальная целостность Армении. На вопрос, не означает ли это, что Иран категорически против переговоров об открытии коридора в Сюнике, иранский эксперт ответил утвердительно, подчеркнув, что Иран всегда заявлял о нерушимости армяно-иранской границы.

В заявлениях Ирана говорится, что никакие действия не должны препятствовать нормальному функционированию армяно-иранской сухопутной границы, что подразумевает эксплуатацию так называемого коридора Зангезур-Мегри или передачу контроля над этим коридором третьему государству, а не Армении. Другими словами, иранская сторона выступает против этого коридора, но иранской стороне, для того разработать дальнейшие действия и помочь Армении в отмене процесса создания этого коридора нужна официальная позиция Армении, касающаяся того, что армянская сторона также не хочет предоставлять такой коридор», - сказал Гарик Мисакян.

Он сказал, что Армения однозначно может рассчитывать на дипломатическую помощь в связи с Сюникским вопросом, также и на расширение сотрудничества как в экономической, так и в военной сферах. «По военным вопросам между послом Ирана в Армении и послом Армении в Иране бывает довольно много встреч. Другими словами, Армения может рассчитывать на многосторонние отношения и содействие от Ирана. Вовлечение Ирана в строительство автомагистрали Север-Юг имеет геополитическое значение. Для реализации всех этих программ Ирану нужен мирный Сюник. Ирану нужно как можно скорее решить вопросы, связанные с границами Сюника, либо собственными силами, либо через своих союзников», - сказал он.

По словам Мисакяна, усиление турецкого влияния в регионе совершенно не в интересах Ирана, равно как и снижение его влияния в регионе. Иран приложит все усилия, чтобы отменить возможную эксплуатацию Зангезурского коридора, чтобы усилить свое влияние в регионе.

«В этом отношении позиция Ирана будет сильно отличаться от позиции во время 44-дневной Арцахской войны. Будет жесткость в вопросе границ и турецкого влияния в регионе. Иран будет стремиться к расширению сотрудничества с Арменией во всех сферах. Другими словами, сейчас у нас есть достаточно серьезные возможности для углубления отношений с Ираном и на дипломатическом и на других уровнях, уравновешивая в регионе в нашу пользу и другие силы», - заключил Гарик Мисакян.

Беседу вел Карен Хачатрян