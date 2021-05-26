От “сухого порта” Гюмри до промышленного парка Арарата: ожидаемые инвестиции

В настоящее время в Армении на подготовительном этапе находятся работы нескольких крупных инвестиционных проектов. Среди них - логистический центр Гюмри, так называемый “сухой порт”, и промышленный парк Араратской области. О них в беседе с Арменпресс рассказал заместитель министра экономики Армении Нарек Терьян.

- Господин Теьрян, с момента Вашего назначения еще не прошло много времени. Каковы самые важные дела и задачи, какие задачи поставлены перед Вами и каким образом Вы собираетесь их решать?

- На мой взгляд, для решения любых проблем, в том числе и поставленных передо мной задач, важно проявить системный подход. Несомненно, есть приоритеты, на которые мы опираемся, особенно в посткризисной ситуации, они направлены на восстановление и развитие экономики нашей страны.

Хочу подчеркнуть, что благодарен за оказанное мне доверие, мой опыт в этой сфере даст возможность применить свои знания на родине. Что касается моей непосредственной деятельности, то моя команда ориентирована на крупные инвестиционные проекты, нацеленные на долгосрочную отдачу, глобальная цель которых - повышение уровня жизни каждого гражданина Республики Армения. В этом контексте своей миссией мы считаем и обращение к социокультурным компонентам. Культура, образование и экономическое развитие неразрывно связаны, и мы не должны забывать об этом, особенно когда речь идет о больших, амбициозных проектах.

- Министр экономики в течение года ожидает двузначного экономического роста. На Ваш взгляд, что станет основной частью этого возможного роста? Итоги прошлого года мы подвели с экономическим спадом на 7,5%, и самый низкий спад из всех секторов экономики был зарегистрирован в промышленности - 0,9%, но в начале этого года уже наблюдается активность и, в первую очередь, рост в этой отрасли. Как Вы думаете, станет ли промышленность основным фактором роста? Существуют ли варианты содействия и программы стимулирования модернизации предприятий, работающих в традиционных отраслях промышленности?

- Могу сказать, что по сравнению с мартом 2020 года в этом году зарегистрирован рост на 3,8%. Индекс положительный, поэтому можно сказать, что мы добьемся ожидаемых результатов. По очевидным причинам на сферу услуг, на которую пришлась наибольшая доля роста в первом квартал, серьезное влияние оказала отмена ограничений и локдауна.

Что касается программ содействия, направленных на модернизацию предприятий, то государство, в свою очередь, сейчас больше заинтересовано в активном развитии традиционных производств, помимо текущих программ содействия, оно разрабатывает и новые меры.

- Цель правительства - цифровизация экономики, обеспечение благоприятной среды для развития цифровой экономики, какие шаги в этом направлении предприняты до сих пор, и какие на данный момент?

- Да, действительно это для нас один из приоритетных вопросов. Как Вы, наверное, знаете, мы реорганизовали ГНКО “Национальный центр инноваций и предпринимательства”, основной задачей которого будет создание электронных платформ для оказания содействия инвестициям, бизнесу и цифровой трансформации. Думаю, в ближайшее время в этом направлении мы сможем заметить прогресс.

- В какую сферу экономики Армении вкладываются инвестиции? Какие крупные инвестиционные проекты реализованы за последние месяцы, какие новые значимые инвестиционные проекты ожидаются в ближайшее время?

-В настоящее время в стадии подготовки находятся несколько крупных проектов. Среди них хотелось бы отметить логистический центр Гюмри (“сухой порт”) и индустриальный парк Араратской области. Мы достаточно активно занимаемся вопросами воды для орошения, чтобы привлечь в эту сферу частные инвестиции. Мы возобновили программы развития исторического центра Гюмри - Кумайри. Это лишь некоторые из программ и, как видите, они охватывают очень разные сферы экономики.

Интервью вела Анна Григорян