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Парламент Нидерландов принял резолюцию с требованием вывести азербайджанские войска из Армении

Парламент Нидерландов принял резолюцию с требованием вывести азербайджанские войска из Армении

Парламент Нидерландов подавляющим большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны приложить усилия к тому, чтобы Европейский Союз потребовал от Азербайджана немедленно вывести свои войска из Армении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на посольство Армении в Нидерландах, в резолюции, в частности, говорится: «Выслушав дискуссии, констатируя, что азербайджанские войска вторглись в Армению, с целью предотвратить возможную эскалацию конфликта, Палата призывает правительство настоять в (Европейском) Совете присоединиться к президенту Франции Макрону в требовании, чтобы Азербайджан немедленно вывел свои войска».


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