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Азиатские индексы - 25-05-21

Азиатские индексы - 25-05-21

ТОКИО, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.67% и составил 28553.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.34% и составил 1919.52 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.40% и составил 3581.34 пункта, а HANG SENG вырос на 1.75% и составил 28910.86 пункта.


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