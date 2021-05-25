Азербайджан пытается еще что-то урвать от Армении: Константин Затулин

По мнению депутата Госдумы России, директора Института стран СНГ Константина Затулина, статус-кво на армяно-азербайджанской границе должен быть восстановлен.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Константин Затулин сказал на онлайн-конференции 25 мая.

По словам Затулина, после поражения в 44-дневной Арцахской войне требуются большие усилия для восстановления обороноспособности Вооруженных сил Республики Армения, боевого духа, а также и для того, чтобы народ поверил, что государство может защищать страну своими собственными силами.

Константин Затулин отметил, что происходящие в Армении события являются результатом внутреннего раскола общества, однако, по словам депутата, это никак не оправдывает провокации ловящего момент Азербайджана.

“Азербайджан пытается добиться еще каких-то преимуществ, хочет еще что-то урвать и получить. Это абсолютно прозрачная ситуация, она должна быть диагностирована. Статус-кво должен быть восстановлен”, - отметил Константин Затулин.