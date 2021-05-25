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Вагаршак Арутюнян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Вагаршак Арутюнян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

25 мая исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян принял командующего военной группы, выполняющей миротворческую миссию Российской Федерации в Республике Арцах, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

В ходе встречи была обсуждена деятельность миротворческой миссии в Арцахе. Рустам Мурадов представил действия российской военной группировки по соблюдению режима прекращения огня.

Собеседники также подробно обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, создавшуюся вследствие азербайджанской провокации и действия армянской стороны. Глава Минобороны Армении подчеркнул, что любое посягательство на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимо, что позиция Минобороны в этом вопросе ясна.  Вооруженные силы Азербайджана обязаны без предварительных условий вернуться на исходные позиции.

Вагаршак Арутюнян и Рустам Мурадов обсудили возможные варианты выхода из ситуации.


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