Вагаршак Арутюнян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

25 мая исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян принял командующего военной группы, выполняющей миротворческую миссию Российской Федерации в Республике Арцах, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

В ходе встречи была обсуждена деятельность миротворческой миссии в Арцахе. Рустам Мурадов представил действия российской военной группировки по соблюдению режима прекращения огня.

Собеседники также подробно обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, создавшуюся вследствие азербайджанской провокации и действия армянской стороны. Глава Минобороны Армении подчеркнул, что любое посягательство на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимо, что позиция Минобороны в этом вопросе ясна. Вооруженные силы Азербайджана обязаны без предварительных условий вернуться на исходные позиции.

Вагаршак Арутюнян и Рустам Мурадов обсудили возможные варианты выхода из ситуации.