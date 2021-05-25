Азербайджан никогда не должен диктовать Армении повестку дня: Роберт Кочарян

Все заявления, озвученные в эти дни в Азербайджане, следует рассматривать в контексте внутриполитических процессов в Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список “Альянса Айастан”, участвующего во внеочередных парламентских выборах.

“Мы должны сделать все возможное, чтобы наша внутриполитическая повестка не была продиктована Азербайджаном. Я не сомневаюсь, каковы их предпочтения в контексте этих выборов. Они попытаются предпринять шаги, сделать заявления, чтобы повлиять на избирательный процесс. Резолюция должна быть такой: Азербайджан никогда не должен диктовать Республике Армения повестку дня”, - сказал Роберт Кочарян.

По словам второго президента Армении, если все смогут смотреть на проблему под таким углом, то будет возможность не поддаваться подобному влиянию.