История памятников Арцаха и паспортные данные на одной площадке: запущен веб-сайт monumentwatch.org

ЕРЕВАН, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Искусствовед Анна Лейлоян-Экмалян, историк, археолог и культуролог Гамлет Петросян объединились с группой высококвалифицированных экспертов для наблюдения за культурными памятниками Арцаха, перешедшими под контроль Азербайджана после 44-дневной войны и создали сайт monumentwatch.org.

Это академическая площадка, где можно познакомиться с историей армянских памятников, паспортными данными и другими важными публикациями через научные статьи, карты, фотографии и другие материалы.

Корреспондент «Арменпресс» побеседовал с соавтором инициативы Анной Лейлоян-Экмалян об идее создания веб-сайта, его наполнении и масштабной работе, проделанной специалистами, по словам которых сейчас проект анонсируется общественности, так как веб-сайт уже работает.

По ее словам, работы начались в конце 2020 года. Обеспокоенная судьбой памятников армянской культуры после 44-дневной войны в Арцахе, Анна Лейлоян-Екмалян написала открытое письмо министру иностранных дел Франции и послу Франции в Армении, предупредив, что памятники, находящиеся под контролем Азербайджана, находятся в опасности.

"После человеческих жертв, проблемы пленных, есть проблема культурной утраты. На оба письма был дан ответ. Они были готовы помочь нам, но ни у кого не было информации. Можно помочь, когда есть возможность, но власти Азербайджана блокируют любую возможность сегодня. Моей главной целью было сначала предупредить, что мы окажемся в ужасной ситуации. По сей день мы видим, что ничего нельзя сделать, и понимаем, что не должны полагаться на помощь других. Конечно, мы должны подать заявку, конечно, в этом есть необходимость, но я не могла сидеть сложа руки и ждать, пока они нас поддержат», - сказал он.

Вопрос обсуждался как с опытными, так и с молодыми специалистами. По словам Лейлоян-Экмалян, большое участие в программе принимает Гамлет Петросян. Сайт создан двумя людьми, но Анна Лейлоян-Екмалян живет в Париже, участвует в работе посредством телефонных разговоров и онлайн-дискуссий, а Гамлет Петросян координирует весь процесс.

Собралась группа лучших специалистов, в которую входят как молодые, так и зрелые, очень опытные ученые, преданные, которые хотят что-то делать, даже если это капля воды в океане.

У специалистов больше нет возможности физически следить за состоянием памятников, поэтому они будут следить на различных площадках, будут следить за тем, какие публикации делают азербайджанцы. «Наше наблюдение, прежде всего, имеет такую направленность, потому что необходимо фактически ежедневно документировать состояние наших памятников. Очевидно, что их либо снесут, либо переделают. Разрушение армянских памятников является частью государственной политики Азербайджана. Они также пытаются присвоить это наследие», - сказала она.

По словам Лейлоян-Экмалян, нас ждет ужасный процесс, если ничего не будет сделано, завтра мы не сможем доказать, что армянские памятники принадлежат нам.

По словам Лейлоян-Экмаляна, monumentwatch.org является независимой университетской платформой. "Мы все ученые, и никто из нас не политизирует эту работу. 15 ученых создают сборник данных, который может использовать кто угодно. Специалисты составили список памятников, перешедших под контроль Азербайджана после 44-дневной Арцахской войны. В Арцахе более 4000 памятников, и сегодня более 1700 памятников находятся под прямой угрозой. У нас больше нет времени ждать», - предупредила она.

Специалисты выделили несколько памятников, представили паспортные данные на сайте, местонахождение памятника, все физические данные, описание, историю и т.д., упомянули все научные источники, где впервые упоминается тот или иной памятник.

Ученые разработали особый метод работы. Все статьи на сайте должны быть одинаковыми, отвечать на одни и те же вопросы, чтобы это была очень четкая академическая работа.

Анна Лейлоян-Екмалян считает, что это место является основополагающим камнем огромного сооружения, на котором должны быть построены все работы, поскольку здесь 1700 памятников. Они понимают, что через несколько лет или год они не смогут представить данные по всем памятникам, поэтому после запуска сайта они выбрали 140 памятников, над которыми работают.

«Среди специалистов - Люба Киракосян, один из молодых людей Сасун Даниелян, люди, которые много лет проработали в Арцахе, они очень хорошо знают каждый памятник», - говорит она.

Соавтор инициативы сообщает, что изначально планировалось, что monumentwatch.org будет на трех языках: армянском, русском и английском. Сайт уже несколько дней как используется, но все еще есть статьи, из которых все еще доступны только армянские версии, но профессиональные переводчики работают, заполняя пробелы каждый день. «Надеюсь, что сайт станет серьезной академической площадкой, через которую в будущем будут реализовываться другие важные программы», - заключила Анна Лейлоян-Екмалян.

Анжела Амбарцумян