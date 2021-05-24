Армения не обсуждала и не будет обсуждать вопросы по «коридорной» логике: Григорян иранскому министру

Исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммадом Эслами. На встрече присутствовал также посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, приветствуя гостей, и.о. вице-премьера подчеркнул важность развития отношений с дружественным Ираном, в частности, коснулся расширения возможного сотрудничества в области инфраструктуры.

Поблагодарив за прием, иранский министр представил исполняющему обязанности вице-премьера результаты встреч, проведенных в ходе визита в Армению и отметил, что Иран всегда готов поддержать Армению.

Собеседники обсудили существующие предпосылки для расширения торгового оборота, в том числе поговорили о большом потенциале сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, функционированием свободных экономических зон и возможным сотрудничеством в сфере дорожного строительства. В этом контексте и.о. вице-премьера подчеркнул, что строительство автомобильной дороги Север-Юг является одним из приоритетных направлений в области развития инфраструктуры.

В ходе встречи и.о. вице-премьер-министра Мгер Григорян, говоря о проводимой работе по разблокировке регионального транспорта, еще раз подчеркнул, что Республика Армения не обсуждала и не будет обсуждать вопросы по «коридорной» логике.