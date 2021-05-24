Уже проведено 26 562 вакцинаций от COVID-19

По состоянию на 23 мая от COVID-19 проведено 26 562 вакцинаций.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Армении.

Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлено дежурство с 10:00 до 16:00.

Для получения вакцины следует позвонить в предпочитаемую Вами поликлинику, независимо от прикрепления, и записаться.

В общественных местах действуют мобильные пункты вакцинации. В Ереване: на Северном проспекте, на территориях комплекса “Каскад”, кафе “Малибу”, ярмарки “Вернисаж”, кинотеатра “Москва”, парка 2 800-летия Еревана (напротив Центрального банка), метро “Еритасардакан”, а также ТЦ “Далма Гарден”, “Мегамол”, в Гюмри на площади Вардананц, в Ванадзоре на площади Айка, в Дилижане рядом с мэрией.

Иностранные граждане также могут быть вакцинированы. Прививки бесплатны и для них.

Вакцины “AstraZeneca”, “Коронавак” рекомендованы гражданам старше 18 лет, на добровольной основе. Вакцина “Спутник-V” предназначена для групп риска: медицинских работников в возрасте от 18 до 54 лет, хронических больных в возрасте от 18 до 54 лет, жителей центров социальной помощи в возрасте от 18 до 54 лет.

Вакцинация от COVID-19 в Ереване началась 13 апреля, 14 апреля - в регионах.