Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Спасатели Арцаха в районе Варанды возобновили работы по поиску останков погибших военнослужащих

Спасатели Арцаха в районе Варанды возобновили работы по поиску останков погибших военнослужащих

Спасатели Арцаха возобновили поиски останков погибших военнослужащих.

Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах, поиски в районе Варанды (Физули), перешедшем под контроль Азербайджана,  24 мая ведет один спасательный отряд.

Работы были приостановлены с 4 мая.

Общее число останков погибших военнослужащих, обнаруженных на территориях, оказавшихся после прекращения огня вне контроля Арцаха, или переданных азербайджанской стороной, составляет 1 553, 27 из них, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации