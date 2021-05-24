Спасатели Арцаха в районе Варанды возобновили работы по поиску останков погибших военнослужащих

Спасатели Арцаха возобновили поиски останков погибших военнослужащих.

Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах, поиски в районе Варанды (Физули), перешедшем под контроль Азербайджана, 24 мая ведет один спасательный отряд.

Работы были приостановлены с 4 мая.

Общее число останков погибших военнослужащих, обнаруженных на территориях, оказавшихся после прекращения огня вне контроля Арцаха, или переданных азербайджанской стороной, составляет 1 553, 27 из них, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.