Спасатели Арцаха в районе Варанды возобновили работы по поиску останков погибших военнослужащих
10:51, 24 Май, 2021
Спасатели Арцаха возобновили поиски останков погибших военнослужащих.
Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах, поиски в районе Варанды (Физули), перешедшем под контроль Азербайджана, 24 мая ведет один спасательный отряд.
Работы были приостановлены с 4 мая.
Общее число останков погибших военнослужащих, обнаруженных на территориях, оказавшихся после прекращения огня вне контроля Арцаха, или переданных азербайджанской стороной, составляет 1 553, 27 из них, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.
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