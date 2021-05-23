Активизировать работу сопредседателей МГ ОБСЕ․  Программа  партии «Просвещенная Армения» по Арцаху  

Ради осуществления права народа Арцаха на самоопределение и ради проармянского решения нагорно-карабахского конфликта, следует активизировать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, на III съезде партии, проходящем 23 мая, об этом заявил член правления партии «Просвещенная Армения», дчлен правления партии, епутат НС Геворг Горгисян, представив программу партии.

«Последовательно осуществлять шаги по возвращению оккупированных территорий Арцаха, предпринять действенные шаги по привлечению военно-политического руководства Азербайджана к ответственности за военные преступления», - сказал Горгисян.

По его словам, во имя торжества справедливости и истины, во имя восстановления согласия в обществе и дабы извлечь надлежащие уроки, «Просвещенная Армения» обещает создать паритетную комиссию по изучению 44-дневной войны в Арцахе в 2020 году.

«Обещаем также, что сделаем все возможное, чтобы должным образом обеспечить потребности семей погибших, раненых военнослужащих и их семей.

Мы обещаем, что сделаем все для достижения общественного согласия, потому что только при общественной солидарности, только объединив все возможные ресурсы армян, Республики Армения, мы сможем вместе достичь и построить Армению, в которой, как мы видим, армянин должен жить и созидать. Армению, в которую должны вернуться наши соотечественники, и которая способна противостоять всем вызовам 21 века», - заключил Горгисян.