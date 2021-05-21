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Сергей Лавров коснулся ситуации на Южном Кавказе

Сергей Лавров коснулся ситуации на Южном Кавказе

Россия "очень неплохо" поработала в Закавказье в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне "Новое Знание".

"Сейчас помогаем нормализовать азербайджано-армянские отношения, в целом обстановку в Закавказье, где открылась возможность, в том числе благодаря нашему посредничеству, разблокировать все экономические и транспортные коммуникации, которые оставались закрытыми с начала 90-х годов из-за карабахского конфликта", - заключил министр иностранных дел РФ.


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