Аккредитованные в Армении военные атташе посетили Сюникскую область

20 мая Министерство обороны Республики Армения для ознакомления на месте с ситуацией, возникшей в результате проникновения азербайджанских военнослужащих на территорию Армении, организовало визит в Сюникскую область военных атташе посольств, аккредитованных в Республике Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Армении.

Представители командования соответствующего подразделения ВС ознакомили военных атташе с ситуацией, возникшей после 12 мая, с развитием событий, действиями армянской стороны и ответили на интересующие военных атташе вопросы.

В сопровождении представителей командования военные атташе посетили окрестности озера Сев Лич, зафиксировали присутствие азербайджанских военнослужащих на территории Республики Армения и осмотрели размещение армяно-азербайджанских сил в этом районе.