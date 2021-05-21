Азербайджанские военнослужащие стреляли в жителя села Шош Арцаха: возбуждено уголовное дело

По факту выстрелов противника в направлении жителя, осуществляющего инженерные работы у села Шош, также и военнослужащих Армии обороны Республики Арцах, возбуждено уголовное дело.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

“17 мая 2021 г. около 17:05 группа военнослужащих ВС Азербайджана, исходя из мотива национальной ненависти, с применением стрелкового оружия, с целью умышленного уничтожения чужого имущества, около 7 минут подряд вела целевую стрельбу в направлении многофункционального экскаватора, эксплуатируемого в данный момент жителем села Шош Мартунинского района Арцаха, осуществлявшего инженерные работы на одной из боевых позиций, также и личного состава боевой позиции N-ской воинской части

В результате полностью были повреждены стекла лицевой части и левой боковой двери экскаватора, был причинен существенный материальный ущерб.

По сути, преступление с мотивом убийства не было доведено до конца только по той причине, что это гражданское лицо и военнослужащие срочной службы в этот момент смогли укрыться.

По данному факту в Гадрутском отделе РО МО Республики Арцах возбуждено уголовное дело по признакам п. 1, 7 и 13 ч. 2 ст. 34-104 УК Республики Арцах, а также п. 4 ч. 2 ст. 185 УК Республики Арцах. Предварительное следствие ведется в 1-ом гарнизонном следственном отделе СК Республики Арцах”, - написал Гор Абрамян.