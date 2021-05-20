Европарламент принял резолюцию с требованием немедленного освобождения армянских пленных
Европарламент 607 голосами принял резолюцию по вопросу о военнопленных, потребовав немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных. Арменпресс представляет некоторые выдержки из текста резолюции.
«Европейский парламент
- принимая во внимание свои предыдущие резолюции по Армении и Азербайджану
- с учетом Совета партнерства ЕС-Армения от 17 декабря 2020 г. и Совета партнерства ЕС-Азербайджан от 18 декабря и соответствующие заключения
- с учетом Устава ООН, Конвенции ООН против пыток, Европейской конвенции о правах человека 1949 года и Конвенции об обращении с военнопленными (III)
- принимая во внимание заявление ЕС о пленных после недавнего конфликта
- с учетом заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 25 октября 2020 г., 30 октября 2020 г., 14 декабря 2021 г., 13 апреля 2021 г. и 5 мая 2021 г.
- с учетом сообщения Европейского суда по правам человека Комитету министров от 9 марта 2021 года, в соответствии со статьей 39 Закона Суда, в которой говорится о временных мерах, принятых в ходе недавнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном,
- принимая во внимание закон 144 своего процессуального кодекса
А. Поскольку после нагорно-карабахского конфликта 1988-1994 гг. международное сообщество давно стремилось найти всеобъемлющее мирное решение нагорно-карабахского конфликта через сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Б. Поскольку 27 сентября 2020 года началась война между Азербайджаном и Арменией, развязанная Азербайджаном, и военные действия закончились через 44 дня заявлением, подписанным при посредничестве Российской Федерации, которое было подписано в 9 ноября 2020 года и вступило в силу 10 ноября 2020 г.
В. Поскольку статья 8 трехстороннего заявления о прекращении огня предусматривает обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, и этот обмен должен производиться на основе принципа «всех на всех».
- Осуждает насилие во время недавней войны между Арменией и Азербайджаном вокруг нагорно-карабахского конфликта, сочувствует семьям жертв, осуждает нарушения режима прекращения огня, которые привели к дальнейшим страданиям, гибели людей и разрушениям.
- Требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных и гражданских лиц, задержанных во время и после конфликта, напоминая, что заявление от 9 ноября предусматривает обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и обмен останками.
- Настоятельно призывает правительство Азербайджана предоставить исчерпывающие списки всех удерживаемых лиц в связи с вооруженным конфликтом, предоставить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья
- Требует, чтобы правительство Азербайджана уважало правовые гарантии, разрешало адвокатам, врачам и правозащитникам посещать армянских заключенных, облегчало их общение с родственниками.
- Сожалеет о поступлении сообщений о пытках армянских военнопленных в Азербайджане, и требует, чтобы власти Азербайджана воздерживались от любого насилия или пыток в отношении армянских военнопленных.
- Призывает правительство Азербайджана сотрудничать с Европейским судом по правам человека в вопросе удерживаемых армян и принять промежуточные меры, чтобы обязать Азербайджан предоставить информацию».
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