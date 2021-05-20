Европарламент принял резолюцию с требованием немедленного освобождения армянских пленных

Европарламент 607 голосами принял резолюцию по вопросу о военнопленных, потребовав немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных. Арменпресс представляет некоторые выдержки из текста резолюции.

«Европейский парламент

- принимая во внимание свои предыдущие резолюции по Армении и Азербайджану

- с учетом Совета партнерства ЕС-Армения от 17 декабря 2020 г. и Совета партнерства ЕС-Азербайджан от 18 декабря и соответствующие заключения

- с учетом Устава ООН, Конвенции ООН против пыток, Европейской конвенции о правах человека 1949 года и Конвенции об обращении с военнопленными (III)

- принимая во внимание заявление ЕС о пленных после недавнего конфликта

- с учетом заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 25 октября 2020 г., 30 октября 2020 г., 14 декабря 2021 г., 13 апреля 2021 г. и 5 мая 2021 г.

- с учетом сообщения Европейского суда по правам человека Комитету министров от 9 марта 2021 года, в соответствии со статьей 39 Закона Суда, в которой говорится о временных мерах, принятых в ходе недавнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном,

- принимая во внимание закон 144 своего процессуального кодекса

А. Поскольку после нагорно-карабахского конфликта 1988-1994 гг. международное сообщество давно стремилось найти всеобъемлющее мирное решение нагорно-карабахского конфликта через сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Б. Поскольку 27 сентября 2020 года началась война между Азербайджаном и Арменией, развязанная Азербайджаном, и военные действия закончились через 44 дня заявлением, подписанным при посредничестве Российской Федерации, которое было подписано в 9 ноября 2020 года и вступило в силу 10 ноября 2020 г.

В. Поскольку статья 8 трехстороннего заявления о прекращении огня предусматривает обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, и этот обмен должен производиться на основе принципа «всех на всех».