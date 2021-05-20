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Борелль подчеркнул необходимость возвращения всех армянских пленных, независимо от обстоятельств пленения

Борелль подчеркнул необходимость возвращения всех армянских пленных, независимо от обстоятельств пленения

На пленарном заседании Европейского парламента состоялось обсуждение на тему военнопленных в контексте войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с речью, в которой поблагодарил членов Европарламента за поднятие вопроса о пленных и удерживаемых лиц после военных действий 2020 года. 

«Мы приняли к сведению письмо более 120 членов Европарламента по этому вопросу.

Европейский союз занял четкую позицию: мы неоднократно призывали обе стороны полностью выполнять соглашение о прекращении огня. Мы также призвали их обменяться военнопленными и освободить всех оставшихся удерживаемых лиц, независимо от обстоятельств их пленения, в соответствии с международным гуманитарным правом и соглашением о прекращении огня.

Освобождение всех удерживаемых армян имеет важное значение для укрепления доверия и станет важным политическим жестом. Мы приветствовали освобождение пятерых удерживаемых армян 29 января и троих 4 мая. Мы настаиваем на немедленном освобождении всех оставшихся удерживаемых лиц.

Европейский союз ожидает, что обе стороны будут сотрудничать не только по возвращению удерживаемых лиц, но и по другим важным гуманитарным вопросам. Поиск пропавших без вести и репатриация останков должны продолжаться. Требуются срочные и решительные шаги по обмену информацией, необходимой для проведения гуманитарного разминирования, включая обмен любыми имеющимися картами минных полей, чтобы можно было вернуться в районы, опустошенные конфликтом. Чтобы снять напряженность и позволить обществу двигаться к нормализации, также крайне важно воздерживаться от подстрекательской публичной риторики.

Европейский Союз призвал к ответственности за любое нарушение международного гуманитарного права. Утверждения о пытках, жестоком обращении или казни пленников и любых других военных преступлениях, которые могли быть совершены во время недавних боевых действий, должны быть тщательно расследованы. Европейский Союз готов внести свой вклад в международные и независимые механизмы правосудия и поддержать независимое расследование таких жалоб.

Прекращение боевых действий и решение ряда неотложных гуманитарных проблем - это только первый шаг к прекращению длительного нагорно-карабахского конфликта.

Необходимы новые усилия для согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования. Европейский Союз полностью поддерживает Минскую группу ОБСЕ во главе с ее сопредседателями. И мы готовы внести свой вклад в формирование прочного и всеобъемлющего урегулирования, в том числе путем поддержки мер по стабилизации и укреплению доверия», - отметил Боррель.


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