Борелль подчеркнул необходимость возвращения всех армянских пленных, независимо от обстоятельств пленения

На пленарном заседании Европейского парламента состоялось обсуждение на тему военнопленных в контексте войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с речью, в которой поблагодарил членов Европарламента за поднятие вопроса о пленных и удерживаемых лиц после военных действий 2020 года.

«Мы приняли к сведению письмо более 120 членов Европарламента по этому вопросу.

Европейский союз занял четкую позицию: мы неоднократно призывали обе стороны полностью выполнять соглашение о прекращении огня. Мы также призвали их обменяться военнопленными и освободить всех оставшихся удерживаемых лиц, независимо от обстоятельств их пленения, в соответствии с международным гуманитарным правом и соглашением о прекращении огня.

Освобождение всех удерживаемых армян имеет важное значение для укрепления доверия и станет важным политическим жестом. Мы приветствовали освобождение пятерых удерживаемых армян 29 января и троих 4 мая. Мы настаиваем на немедленном освобождении всех оставшихся удерживаемых лиц.

Европейский союз ожидает, что обе стороны будут сотрудничать не только по возвращению удерживаемых лиц, но и по другим важным гуманитарным вопросам. Поиск пропавших без вести и репатриация останков должны продолжаться. Требуются срочные и решительные шаги по обмену информацией, необходимой для проведения гуманитарного разминирования, включая обмен любыми имеющимися картами минных полей, чтобы можно было вернуться в районы, опустошенные конфликтом. Чтобы снять напряженность и позволить обществу двигаться к нормализации, также крайне важно воздерживаться от подстрекательской публичной риторики.

Европейский Союз призвал к ответственности за любое нарушение международного гуманитарного права. Утверждения о пытках, жестоком обращении или казни пленников и любых других военных преступлениях, которые могли быть совершены во время недавних боевых действий, должны быть тщательно расследованы. Европейский Союз готов внести свой вклад в международные и независимые механизмы правосудия и поддержать независимое расследование таких жалоб.

Прекращение боевых действий и решение ряда неотложных гуманитарных проблем - это только первый шаг к прекращению длительного нагорно-карабахского конфликта.

Необходимы новые усилия для согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования. Европейский Союз полностью поддерживает Минскую группу ОБСЕ во главе с ее сопредседателями. И мы готовы внести свой вклад в формирование прочного и всеобъемлющего урегулирования, в том числе путем поддержки мер по стабилизации и укреплению доверия», - отметил Боррель.