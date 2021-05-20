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Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, заседание инициировано оппозиционной фракцией "Просвещенн Армения" в связи с возможным подписанием документа, объявленного и.о. премьер-министра.

Эдмон Марукян отметил, что документ должен быть детально представлен хотя бы на обсуждение в парламенте.

В повестке дня заседания - проект заявления Национального Собрания “О действиях правительства Республики Армения в ситуации, сложившейся вследствие нарушения территориальной целостности Республики Армения с 12 мая 2021 года и применения силы против Республики Армения".


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