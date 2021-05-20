Безопасность армянского населения Арцаха должна быть гарантирована: депутат ЕП о статусе Арцаха

Окончательный статус Арцаха не может быть навязан силой или оружием, должно быть политическое решение, которое учтет демократическую волю проживающего там населения.

Как передает «Арменпресс», об этом на пленарном заседании Европарламента сказал депутат ЕП Джорди Соле во время обсуждения вопроса военнопленных последней войны в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха далек от урегулирования, отметив, что война продолжается и ненависть к армянам укореняется в так называемом парке в Баку.

“Правительство Азербайджана отказывается выполнять свои международные обязательства, незаконно удерживая военнопленных и гражданских лиц, которых они захватили в плен.

Все армянские пленные, будь то военные или гражданские лица, которые были взяты в плен во время, или после войны, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены”, - добавил Джорди Соле. “Безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должна быть гарантирована, так же как и его культурное наследие должно быть защищено. Окончательный статус Арцаха не может быть навязан силой или оружием, должно быть политическое решение, учитывающее демократическую волю проживающих там людей”.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленными “все на всех”, она вернула Азербайджану всех военнопленных и других задержанных лиц. Однако Азербайджан отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября, а именно возвращать пленных. Имеются фактические данные о жестоком обращении с армянскими пленными и пытках. Подтверждено 19 случаев убийства армянских пленных.