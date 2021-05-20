Вице-председатель ЕНП призвал Азербайджан предоставить ЕСПЧ все сведения об армянских пленных

Армянские военнослужащие и гражданские лица, захваченные во время или после последней армяно-азербайджанской войны, должны быть немедленно и без предварительных условий освобождены. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пленарном заседании Европарламента 20 мая заявил заместитель председателя Европейской народной партии, болгарский депутат Андрей Ковач во время обсуждения вопроса о военнопленных недавней войны в Нагорном Карабахе. “Баку должен воздерживаться от произвольных задержаний и полностью выполнять пункты трехстороннего заявления, которое предусматривает обмен всеми военнопленными и другими пленными”, - сказал Ковач.

Он подчеркнул, что, хотя Азербайджан представляет пленных как преступников или террористов, все они находятся под защитой международного права в соответствии с Женевской Конвенцией, согласно которой они должны быть возвращены в свои семьи.

“Азербайджан должен сотрудничать с Европейским судом по правам человека, предоставлять необходимую информацию о пленных лицах и о состоянии их здоровья. Эта страна должна воздерживаться от любых пыток против этих людей. Необходимо провести независимое и беспристрастное расследование утверждений о нарушениях международного права и возможных военных преступлениях. Кроме того, Баку должен закрыть так называемый “парк победы”, где выставлены восковые статуи, унижающие достоинство армянских солдат”, - сказал он, отметив, что существование парка способствует сохранению вражды и подрывает доверие между двумя странами.

Он добавил, что Европарламент всегда старался быть объективным. “Если бы у нас была достоверная информация о том, что на армянской стороне содержатся граждане Азербайджана, мы бы потребовали того же и от Еревана - их немедленного и безоговорочного освобождения. Каждая человеческая жизнь бесценна и требует защиты”, - заключил Андрей Ковач.