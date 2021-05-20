Посягательства на территорию Армении неприемлемо, азербайджанцы должны вернуться на исходные позиции: МО

Посягательства на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимы, азербайджанские военные обязаны вернуться на свои исходные позиции. Об этом вечером 19 мая в ходе телефонного разговора с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил и. о. министра обороны Вагаршак Арутюнян.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Министерства обороны Армении, Вагаршак Арутюнян представил ситуацию, сложившуюся в результате провокаций Вооруженных сил Азербайджана и действий армянской стороны. Обе стороны согласились с необходимостью мирного урегулирования вопроса.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу также обсудили вопросы деятельности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и ряд других вопросов, связанных с региональной безопасностью.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Однако, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры.