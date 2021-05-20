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Министр ИД РФ и госсекретарь США обсудили вопрос урегулирования армяно- азербайджанского конфликта

Министр ИД РФ и госсекретарь США обсудили вопрос урегулирования армяно- азербайджанского конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Как передает «Арменпресс», подробности двусторонней встречи в рамках министерской встречи Арктического совета сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

“Госсекретарь подчеркнул важность обеспечения гуманитарного доступа для сирийского народа. Они обсудили и региональные вопросы, в том числе и вопрос поиска долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном”, - заявил Нед Прайс.

Он подчеркнул, что на встрече Энтони Блинкен заявил, что США в поисках “более устойчивых и предсказуемых отношения с Москвой”.


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