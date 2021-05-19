В нынешней ситуации особое значение имеет безусловная ответственность государства и госструктур: президент 

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением, призвав министерство обороны, Генеральный штаб ВС, СНБ в рамках своих функций задействовали все усилия и предприняли самые жёсткие меры против угрожающих территориальной целостности Республики Армения поползновений и пограничных нарушений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в заявлении говорится:

“Дорогие соотечественники!

В эти дни мы все, понятно, сфокусировали своё внимание на наших границах – азербайджанские Вооружённые силы в Сюнике и Гегаркунике нарушили границу Республики Армения и уже несколько дней незаконно находятся на территории нашей страны.

В нынешней ситуации особо важное значение имеет безусловная ответственность государства и государственных структур за вывод страны из кризиса, особенно в вопросах обеспечения безопасности.

Призываю, чтобы министерство обороны Армении, Генеральный штаб ВС, СНБ в рамках своих функций задействовали все усилия и предприняли самые жёсткие меры против угрожающих территориальной целостности Республики Армения поползновений и пограничных нарушений.

Не менее важно применение нашего дипломатического арсенала во всю его силу. Восстановление международного авторитета Армении, углубление сотрудничества с международными партнёрами и союзнических отношений является необходимостью. Эти отношения нужно строить на основании реалистичной и целевой повестки. Нужно задействовать весь инструментарий как традиционной, так и публичной дипломатии, привлечь Диаспору и использовать все ресурсы.

Создавшаяся ситуация и наш образ действий и реакция должны быть понятны и приемлемы для наших международных партнёров.

Общественность должна быть своевременно и правдиво информирована об имеющих место процессах, будучи уверенной, что она защищена, что государство, независимо от политических или иных факторов, осуществляет свои функции.

Дорогие соотечественники!

В создавшейся ситуации общенациональное единство вновь становится насущной необходимостью – Армения, Арцах, Диаспора. Только в этом случае мы сможем урегулировать проблемы безопасности, решить экономические, внутриполитические и все другие проблемы. Нужно осознавать, что у нас есть одна граница – граница Отечества.

Как государство и нация мы должны иметь одну - общегосударственную и общенациональную повестку. Каждый из нас в Армении, Арцахе и Диаспоре должен действовать в своей роли в рамках этой единой повестки. Интересы Армении, Арцаха, армянского народа может представлять только сильная, стабильная, единая и сплочённая Армения”.