Вырос общий капитал банков

Общий капитал банковской системы Армении в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 1,8%, или на 17 млрд драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саргсян.

“Мы придаем важность показателям банковского капитала, поскольку они обеспечивают стабильность системы, способность противостоять стрессам и содействуют расширению и развитию деятельности банков.

Капитал в банках увеличился благодаря накопленной в течение многих лет прибыли и вкладов собственников”, - отметил Саргсян.

По его словам, с 2010 года по сей день общий капитал банковской системы Армении постоянно рос, что является очень важным показателем.