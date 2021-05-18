В парламентских выборах примет участие Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян

Христианско-демократические партия и партия “Во имя Республики” объявили, что две демократические силы будут участвовать во внеочередных парламентских выборах единым фронтом. Как сообщает Арменпресс, меморандум о создании альянса подписали лидеры двух партий Арман Бабаджанян и Левон Ширинян.

Таким образом, эти силы будут участвовать в досрочных парламентских выборах 20 июня в рамках “Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян”.