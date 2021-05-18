Иерусалимский патриархат ААЦ осудил нападение еврейской молодежи на армянского иерея
Один из священнослужителей Иерусалимского патриархата Армянской Апостольской церкви подвергся нападению со стороны еврейской молодежи.
Как сообщает Арменпресс, Иерусалимский патриархат Армянской Апостольской церкви выступил с заявлением по поводу инцидента, в котором резко осудил нападение еврейской молодежи на иерея Арбака Саруханяна на пути к собору Святого Воскресения.
Отец Арбак получил телесные повреждения и был немедленно доставлен в больницу, откуда был выписан после оказания необходимой медицинской помощи.
«Патриархат официально подал жалобу в полицию, после чего трое напавших были арестованы. Мы требуем, чтобы полиция провела справедливое расследование и виновные понесли наказание в соответствии с законом, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем», - сказал отец Корюн Багдасарян, пресс-секретарь Армянского Патриархата Иерусалима.
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