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Азиатские индексы - 18-05-21

Азиатские индексы - 18-05-21

ТОКИО, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.09% и составил 28406.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.54% и составил 1907.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.32% и составил 3529.01 пункта, а HANG SENG вырос на 1.42% и составил 28593.81 пункта.


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