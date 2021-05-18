ФФА объявляет прием на курсы для получения тренерской лицензии категории “В” УЕФА

Федерация футбола Армении объявляет о начале обучения на курсах для получения тренерской лицензии УЕФА/ФФА категории “В”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Для участия в курсах необходимо ознакомиться с процедурами организации, ее управления, с содержанием программы и критериями оценки. Пакет документации участника необходимо отправить на электронный адрес [email protected] с 18 мая по 7 июня.

График и место проведения курса:

Первый модуль курса пройдет в июне 2021 года в техническом центре ФФА/Футбольная академия.

Плата за обучение на курсах составляет 200 000 драмов, оплату можно произвести по двум частям, первую часть (100 000 драмов) - до 14 июня включительно, а вторую - как минимум за пять дней до окончания выпускного модуля.