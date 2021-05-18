Советник президента США назвал военные передвижения Азербайджана на границе безответственным и провокационным шагом

ЕРЕВАН, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел отдельные телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Белый дом.

В ходе телефонных разговоров Салливан подтвердил приверженность США делу установления мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе.

«Он выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что передвижение военных вблизи неуточненных границ является безответственным и провокационным шагом. Он приветствовал продолжающиеся контакты между двумя сторонами и приверженность двух лидеров мирному урегулированию конфликта», - говорится в заявлении Белого дома.

Советник президента США посчитал необходимым, чтобы две страны провели официальное обсуждение вопроса о демаркации международных границ. Он подтвердил приверженность США достижению регионального примирения как на основе двусторонних отношений, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.