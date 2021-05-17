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Секретарь Совбеза Армении обсудил с генсеком ОДКБ вопросы урегулирования ситуации на границе 

Секретарь Совбеза Армении обсудил с генсеком ОДКБ вопросы урегулирования ситуации на границе 

Ключевой темой телефонного разговора между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем 17 мая стала армяно-азербайджанская пограничная напряженность последних дней. В этом контексте секретарь Совета безопасности Григорян проинформировал Станислава Зася о текущей фактической ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности Армении, Армен  Григорян подчеркнул, что требования и претензии азербайджанской стороны безосновательны.

Стороны обсудили существующие механизмы в рамках ОДКБ, позволяющие быстро и полностью урегулировать ситуацию.

Станислав Зась заверил, что в рамках своих полномочий будет активно способствовать реализации шагов, направленных на мирное урегулирование вопроса.


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