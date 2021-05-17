Главы Совбезов Армении и РФ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор со своим российским коллегой Николаем Патрушем. Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и коснулись последних развитий в этой связи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности Армении, Армен Григорян высоко оценил активные усилия российской стороны по быстрому и полному урегулированию вопроса.

Стороны подчеркнули важность всестороннего обсуждения этого вопроса в рамках ОДКБ на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которая состоится 19 мая в Душанбе для.

В контексте реакции ОДКБ на ситуацию, секретарь Совета безопасности Григорян отметил важность возможного проведения заседания Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ.