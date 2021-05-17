ОБСЕ продолжит поднимать вопрос о возвращении всех военнопленных: генсек ОБСЕ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид ответила на письмо президента Республики Армения Армена Саркисяна о скорейшем возвращении армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, генсек ОБСЕ отметила, что внимательно изучила вопросы, затронутые президентом Саркисяном, и представила их в соответствующие структуры ОБСЕ.

«Я продолжаю следить за ситуацией, поддерживаю связь с сопредседателями Минской группы и личным представителем действующего председателя по этим и связанным с ними вопросам. Мне известно, что вы также обсуждали эти вопросы с действующим председателем Анн Линде во время ее визита в Ереван в марте.

Сопредседатели Минской группы 13 апреля 2021 года выступили с заявлением, в котором также затронули вопросы, упомянутые в Вашем письме. Сопредседатели подчеркнули необходимость дальнейших усилий для решения существующих проблем и создания атмосферы взаимного доверия, которая будет способствовать долгосрочному миру.

В этом контексте сопредседатели указали на проблемы, связанные с возвращением всех военнопленных и других удерживаемых в соответствии с положениями международного гуманитарного права. Они, как и я, и другие официальные лица ОБСЕ, будут продолжать поднимать этот вопрос. Институты и структуры ОБСЕ уже тесно сотрудничают с Арменией по всем трем измерениям ОБСЕ.

Надеюсь на развитие и дальнейшее расширение этого сотрудничества во время моего пребывания на посту генерального секретаря ОБСЕ», - говорится в письме Хельги Марии Шмид.