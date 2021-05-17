Замминистра ИД провел встречу с руководителями аккредитованных в Армении дипмиссий

Заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян 17 мая провел встречу с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических миссий.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Артак Апитонян подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате вторжения азербайджанских вооруженных формирований в суверенную территорию Республики Армения, в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также шаги, предпринятые для ее разрешения.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что указанные провокационные действия являются продолжением агрессивной риторики военно-политического руководства Азербайджана в отношении Армении, которая сочетается с начавшимися 16 мая в Азербайджане военными учениями, которые в нарушение требований Венского документа проводятся без предварительного уведомления.

Артак Апитонян отметил, что такие грубые нарушения международного права со стороны Азербайджана представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности, и в этом контексте Армения ожидает соответствующей реакции со стороны международного сообщества. Он подчеркнул, что Республика Армения оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с Уставом ООН.