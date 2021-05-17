WP: США поставят Израилю высокоточное оружие на 735 миллионов долларов

Администрация президента США Джо Байдена на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

"Администрация Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов", - информирует издание.

Согласно его информации, Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке еще 5 мая, то есть примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС начало наносить удары по израильской территории.