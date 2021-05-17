Ситуация на армяно-азербайджанской границе будет обсуждена на заседании СМИД ОДКБ

Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности министра обороны Армении Вагаршака Арутюнян с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, отметив, что, несмотря на то, что согласно достигнутой договоренности, несколько групп азербайджанских военнослужащих накануне и сегодня вернулись на свои исходные позиции, некоторые из них все еще находятся на территории Республики Армения, и фактически, возникшая вследствие азербайджанской провокации проблема не решена.

Министр обороны Армении отметил, что с учетом того факта, что азербайджанские вооруженные силы находятся под полным контролем армянских подразделений, а также того факта, что крупные силы сосредоточены по обе стороны границы, если ситуация не решится быстро, последствия могут быть непредсказуемыми.

В свою очередь, Станислав Зась отметил, что в ОДКБ внимательно следят за развитием событий и в ближайшие дни вопрос будет обсуждаться на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе.